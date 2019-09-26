خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

أغلق المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أبقى هذا الباب مفتوحًا مع الدول الأوروبية.

وقال خامنئي في كلمة له خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة (هيئة مشرفة على أداء المرشد): ”طريق التعامل مع أوروبا مفتوح، ونحن لم نغلق باب التفاوض والحوار واللقاء مع أحد، سوى الكيان الصهيوني وأمريكا“.

وحذر خامنئي المسؤولين الإيرانيين، من الوثوق والاعتماد على الدول الأوروبية في قضايا مختلفة، من بينها تحسين الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وأضاف: ”لكن يجب عدم الوثوق أبدًا بكل من يرفع راية العداء أمام إيران وعلى رأسهم أمريكا وبعدها البلدان الأوروبية.. الأوروبيون يعادون إيران علنًا وطريقة تفكيرهم لا تختلف عن طريقة تفكير الأمريكيين، وكل وعودهم ومفاوضاتهم واتصالاتهم جوفاء.. كلها جوفاء!“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، إنه ”لا مفاوضات مع أمريكا في ظل العقوبات“، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستكون بعد عودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات عن طهران.