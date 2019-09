زلزال قوي يهز مدينة اسطنبول التركية (صور وفيديو)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية، موضحة أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة، بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.

ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كيلومترًا غربي اسطنبول، في بحر مرمرة جنوبي بلدة ”سيليفري“، وشعر بالزلزال سكان ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

People standing outside buildings in Nisantasi Istanbul after tremors rock the city pic.twitter.com/cwfFNl24y0

ووقعت الهزات في بحر مرمرة عند الساعات 14.08 (4.0 درجات)، و14.11 (3.3 درجات)، و14.26 (4.1 درجات)، و14.31 (3.1 درجات)، و14.34 (3.2 درجات).

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورًا ومقاطع مصورة تظهر تجمعات في الشوارع، بعد إخلاء سريع على ما يبدو لبعض المباني والمدارس والمنشآت الأخرى.

A strong earthquake hits istanbul and everyone is out of buildings.. #deprem #earthquake #turkey #istanbul pic.twitter.com/p98AZIOG2U

— Dhari.JY (@dhari_md) September 26, 2019