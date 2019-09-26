زلزال قوي يهز مدينة اسطنبول التركية (صور وفيديو)

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول. زلزال قوي يهز مدينة إسطنبول التركية.. والسكان يفرون إلى الشوارع#إرم_نيوز #زلزال_اسطنبول #deprem #İstanbul #Earthquake pic.twitter.com/GcAKLZYePF — إرم نيوز (@EremNews) September 26, 2019 وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر،…