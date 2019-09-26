زلزال قوي يهز مدينة اسطنبول التركية (صور وفيديو)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.
زلزال قوي يهز مدينة إسطنبول التركية.. والسكان يفرون إلى الشوارع#إرم_نيوز #زلزال_اسطنبول #deprem #İstanbul #Earthquake pic.twitter.com/GcAKLZYePF
— إرم نيوز (@EremNews) September 26, 2019
وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية، موضحة أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة، بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.
المشاهد الأولى بعد زلزال عنيف ضرب إسطنبول التركية
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩
TERREMOTO A #İSTANBUL: Sisma di magnitudo 6,secondo l'Osservatorio di #Kandilli,registrato alle 13,59 nel Mar di #Marmara a una profondità di 6,99 km. Panico tra gli abitanti della megalopoli turca. Uno sciame sismico era stato registrato nei giorni scorsi @RadioRadicale #Turchia pic.twitter.com/1I2nWIxkkx
— Mariano Giustino (@MarianoGiustino) September 26, 2019
ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كيلومترًا غربي اسطنبول، في بحر مرمرة جنوبي بلدة ”سيليفري“، وشعر بالزلزال سكان ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.
People standing outside buildings in Nisantasi Istanbul after tremors rock the city pic.twitter.com/cwfFNl24y0
— Ali (@Ali_Mustafa) September 26, 2019
ووقعت الهزات في بحر مرمرة عند الساعات 14.08 (4.0 درجات)، و14.11 (3.3 درجات)، و14.26 (4.1 درجات)، و14.31 (3.1 درجات)، و14.34 (3.2 درجات).
زلزال بقوة ٥.٨ على مقياس رختر يضرب غرب اسطنبول pic.twitter.com/hKA64MfHpq
— محمد الدوسري (@xdxc0) September 26, 2019
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورًا ومقاطع مصورة تظهر تجمعات في الشوارع، بعد إخلاء سريع على ما يبدو لبعض المباني والمدارس والمنشآت الأخرى.
A strong earthquake hits istanbul and everyone is out of buildings.. #deprem #earthquake #turkey #istanbul pic.twitter.com/p98AZIOG2U
— Dhari.JY (@dhari_md) September 26, 2019
بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.
CCTV captures Istanbul quake pic.twitter.com/vYTD8FIyoq
— Khalid khi (@khalid_pk) September 26, 2019