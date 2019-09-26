زلزال قوي يهز مدينة اسطنبول التركية (صور وفيديو)

زلزال قوي يهز مدينة اسطنبول التركية (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية، موضحة أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة، بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.

بث مباشر

المشاهد الأولى بعد زلزال عنيف ضرب إسطنبول التركية

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

 

ويبعد مركز الزلزال نحو 70 كيلومترًا غربي اسطنبول، في بحر مرمرة جنوبي بلدة ”سيليفري“، وشعر بالزلزال سكان ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

ووقعت الهزات في بحر مرمرة عند الساعات 14.08 (4.0 درجات)، و14.11 (3.3 درجات)، و14.26 (4.1 درجات)، و14.31 (3.1 درجات)، و14.34 (3.2 درجات).

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورًا ومقاطع مصورة تظهر تجمعات في الشوارع، بعد إخلاء سريع على ما يبدو لبعض المباني والمدارس والمنشآت الأخرى.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث