إيران تضبط كمية ضخمة من المخدرات قبل تهريبها لأوروبا عبر تركيا

قائد نائب قائد قوات الأمن الإيراني، الجنرال أيوب سليماني، الخميس، أن قوات بلاده في مدينة أرومية شمالي غربي إيران تمكنت من ضبط 8.6 أطنان من المخدرات المتجهة إلى أوروبا واكتشفت واحدة من أكبر حلقات التهريب في البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن الجنرال سليماني قوله إن ”هذه الشحنة الضخمة من المخدرات التي كانت مخبأة في ناقلة بنزين ووصلت الى هنا عبر الحدود الشرقية لايران كان من المفترض تفريغها ثم تهريبها الى دول أوروبية عبر الحدود التركية، جرى ضبطها في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء“.

وأوضح ”إن الشحنة تضم 3.5 أطنان من المورفين و 5.3 أطنان من الأفيون“، مشيراً إلى اعتقال تسعة من المشتبه بهم مع 20 كيلوغراما إضافيا من الهيروين و 130 قطعة سلاحة كانت تستخدم لمواجهة قوى الأمن في حال التصدي لهم.

وأضاف نائب قائد قوات الأمن الإيراني: ”تم التعرف على ممتلكات المعتقلين التسعة (خلية التهريب) كما تم الاستيلاء عليها بعد تلقي أوامر من السلطات القضائية“.

وتنتج أفغانستان المجاورة حوالي 90 في المائة من الأفيون في العالم، وإيران هي طريق عبور رئيسي للأفيونيات المنتجة في أفغانستان متجهة إلى أوروبا وخارجها.