روحاني لقناة أمريكية: لا نحتاج وساطة للتفاوض مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ليست بحاجة لأي وساطة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية لخفض التوتر المتصاعد بين طهران وواشطن.

وأوضح روحاني في مقابلة مع قناة ABC News الأمريكية، نشرت وسائل إعلام إيرانية مقتطفات منها، اليوم الخميس، ”لا نحتاج وساطة أوروبا للتفاوض مع أمريكا، نحن نعرف كيف نتفاوض إذا أردنا ذلك“، مضيفًا أن ”كراهية الشعب الإيراني تجاه الإدارة الأمريكية تزداد باستمرار مع استمرار العقوبات الأمريكية“.

واعتبر روحاني أن عقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة ”غير مفيد“ في ظل الوضع الحالي، مبينًا أن ”العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني هي شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود مساعي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة لخفض التوتر، وتوفير الظروف المناسبة لعقد اجتماع بين روحاني وترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.