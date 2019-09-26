هل زار نصر الله إيران سرًا؟ (صورة)

نشر المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، صورة لخامنئي مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وأظهرت الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ”نصر الله وهو يتوسط خامنئي وقاسم سليماني“، من دون الكشف عن مزيد من المعلومات، فيما إذا كان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد زار إيران سرًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع توترات نشبت مع إسرائيل.

كما لم يكشف المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني تاريخ التقاط هذه الصورة، فيما تشير بعض المعلومات إلى أن حسن نصر الله زار إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولا يخفي حزب الله وأمينه حسن نصر الله الولاء للنظام الإيراني ولشخص المرشد علي خامنئي والالتزام بنظرية ولاية الفقيه التي جسدها المؤسس الراحل روح الله الخميني عام 1979.

ويعاني حزب الله من أزمة مالية شديدة جراء العقوبات الأمريكية التي طالته، فضلًا عن العقوبات التي استهدفت مموله وداعمه النظام الإيراني.