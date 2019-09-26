اشتية يطالب بآلية لمراقبة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي بإيجاد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السياسية.

وقال اشتية في تصريح له من نيويورك ، إن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات الموقعة والقرارات الدولية، مضيفًا أن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية هو تهديد بانتهاء حل الدولتين.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية كإجراء احترازي لحماية حل الدولتين، مطالبًا اجتماع المانحين ببيان ختامي يدين بشكل صريح انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الدولية.

كما طالب اشتية بالإفراج عن أموال المقاصة ووقف اقتطاعاتها غير القانونية من الأموال الفلسطينية في انتهاك صريح لبروتوكول باريس.

وشدد على التزام السلطة الوطنية باستحقاقات الأسرى وعائلات الشهداء رغم الخصومات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن آلية صرف هذه الدفعات شفافة وتحكمها قوانين واضحة.