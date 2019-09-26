”لعنة المكالمة“ تلاحق الرئيس الأوكراني وسط مطالب بعزله

أثار نشر مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ردود فعل حادة في أوكرانيا، وصلت إلى حد المطالبة بعزله، حيث وصف البعض ما جرى بـ“العار“ على كييف، بسبب انصياعها لواشنطن، على حد قولهم.

وكتب النائب المعارض فولوديمير أرييف، الذي كان قريبًا من الرئيس السابق بترو بوروشنكو، ويتواجه مع السلطات الحالية، على صفحته على ”فيسبوك“: ”ترامب وضع زيلينسكي في موقف سيئ جدًا“.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني ”وعد“ فعليًا محادثه بإجراء تحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن عبر التدخل في نشاطات القضاء والمجازفة بتقويض الدعم المقدم لكييف ”من قبل الحزبين“ الديمقراطي والجمهوري.

ورأى رواد آخرون للإنترنت مثل ميكولا نياجيتسكي، النائب الآخر الموالي لبوروشنكو، أن الرئيس الأوكراني يستحق أن ”تتم إقالته“، خصوصًا بسبب ما أعلن عنه من عزم على التحكم بالمدعي العام.

وكتبت الصحفية المخضرمة ناستيا ستانكو على فيسبوك ”عار“، بينما قالت سونيا كوشكينا رئيسة تحرير ”ال بي. أو آ“، وهو موقع إخباري، ”حزن“، وكتبت أن ”ترامب يتصرف كما لو أن كل شيء مباح له والآخر ينصاع“ بلا اعتراض، مؤكدة أن هذا أمر ”غير مقبول“ لرئيس دولة.

ورأى مدير معهد السياسة العالمية في كييف، يفغن ماغدا، أن النص يدل على أن الرئيس زيلينسكي ”لا يملك أي فكرة حول فن التفاوض أو القانون الدولي“.

وكتب النائب السابق في حزب بوروشنكو، روستيسلاف بالفينكو: ”إنها كارثة“، مشيرًا إلى وعد زيلينسكي لترامب بتعيين نائب عام يمكنه أن يتحكم به ”بنسبة 100%“.

لكن ماركيان لوبكيفسكي، السفير السابق، الذي أصبح مستشارًا لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو، رأى العكس، وقال إن ”الرئيس زيلينسكي تصرف بطريقة سليمة“.

من جهة أخرى، قالت النائبة السابقة الموالية للغرب فيكتوريا فويتسيتسكا ”كيف يمكننا التباحث مع فرنسا وألمانيا بعد ذلك؟“، في إشارة إلى جزء من الحوار اتهم فيه ترامب الأوروبيين وخصوصًا فرنسا وألمانيا بعدم تقديم الكثير لأوكرانيا، ورد زيلينسكي ”إنني متفق معك ألفًا بالمئة“.

وتابع زيلينسكي الحديث العهد في السياسة والذي انتخب في نيسان/أبريل على رأس بلد يعتمد إلى حد كبير على المساعدة الغربية ”أنت محق تمامًا“.

وأضاف ”تحدثت إلى أنجيلا ميركل“ وإلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ”وقلت لهما إنهما لا يقومان بما عليهما فعله“ خصوصًا بشأن العقوبات الغربية على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وكرر ”إنهما لا يبذلان الجهد اللازم من أجل أوكرانيا“.