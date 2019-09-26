سناتور جمهوري: تفاصيل شكوى محادثة ترامب ورئيس أوكرانيا ”مقلقة“

أفاد عضو جمهوري بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي بوجود ”أمور مقلقة حقًا“ في شكوى عن محادثة هاتفية للرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح السناتور بن ساس للصحفيين عقب اطلاع أعضاء المجلس على الشكوى أنه ”لا يجب ألا يتحصن الجمهوريون فحسب“ لحماية ترامب.

كما أبلغ زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الصحفيين بأن الشكوى ”مقلقة للغاية.. توجد حقائق كثيرة للغاية يتعين التحقق منها“.

وأفاد موجز لمحادثة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني في يوليو/ تموز، نشرتها الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، بأن ترامب طلب منه التحقيق فيما إذا كان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد أوقف تحقيقًا مع شركة يعمل فيها ابنه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أن المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدأ التحرك رسميًا في إجراءات مساءلة ترامب، ووجه 6 لجان لبدء تحقيقات حول تصرفاته.