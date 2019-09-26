ترامب: فنزويلا تعيش مأساة تاريخية لكنها ستتحرر في النهاية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة جمعته الأربعاء في نيويورك مع قادة عدد من دول أمريكا اللاتينية، الوضع في فنزويلا بأنه ”مأساة ذات أبعاد تاريخية“، مؤكدًا أن الفنزويليين سيصبحون في نهاية المطاف ”أحرارًا“.

وقال ترامب في الاجتماع الذي عقده في فندق ”نيويوركي“ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه قادة أكثر من 20 دولة أمريكية لاتينية، بينهم رؤساء الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي والإكوادور وبنما، إن ”فنزويلا تمر بمأساة ذات أبعاد تاريخية“ وقد ”دمرتها الاشتراكية“.

وأضاف: ”لكننا سنستمر في دعم الشعب الفنزويلي كل يوم إلى أن يتحرر في نهاية المطاف من هذا الاضطهاد الرهيب. سيكونون أحرارًا. هذا سيحدث“.

وشن الرئيس الأمريكي هجومًا حادًّا على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ”تبذل كل ما في وسعها لعزل مادورو وشركائه“.

واعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسًا انتقاليًّا للبلاد، وحذا حذوها في ذلك زهاء 50 دولة أخرى.

وخلال الاجتماع، شدد خوليو بورخيس، وزير الخارجية في حكومة غوايدو، على أنه ”يجب أن لا يتم استبعاد أي خيار لتخليص فنزويلا والمنطقة من النظام الفاسد“، على حد تعبيره.

وقبل عام تمامًا، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد ترامب أنه لا يستبعد خيار التدخل العسكري في فنزويلا ولكنه في الوقت ذاته يدعم ”انتقالًا سلميًّا“ إلى الديمقراطية في هذا البلد.

ولكن منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع في فنزويلا وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على نظام مادورو وهي مذاك تحض الأوروبيين على أن يحذو حذوها.