ترامب يمنع مسؤولين إيرانيين من دخول أمريكا

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءات، لمنع بعض المسؤولين الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة مهاجرين أو غير مهاجرين.

وكرر البيت الأبيض في إعلان نُشر على موقعه الإلكتروني، وحمل تاريخ يوم الأربعاء، اتهامات واشنطن لإيران بـ“دعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة“.

وقال ترامب في الإعلان: ”في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين“.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي حين قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 وإعادة فرض عقوبات تسببت في عرقلة الاقتصاد الإيراني.