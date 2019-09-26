مسؤول أمريكي: نتواصل مع إيران لإطلاق سراح رعايانا المحتجزين لديها

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين لدى طهران، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الخصمين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: ”عرضنا مثلما عرض الرئيس دونالد ترامب الاجتماع بالإيرانيين بشأن القضية. بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام“.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهودًا جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول: ”إنهم يعرفون أين نحن“.

وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية: ”نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية.. نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة“.