”الشيوخ“ الأمريكي يمرر تشريعًا لإنهاء إعلان ترامب حالة الطوارئ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تمرير مشروع قانون لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الحدود، لكن المجلس أخفق في الحصول على الأغلبية اللازمة لتجاوز حق النقض المحتمل للرئيس.

ووفق شبكة ”إن بي سي نيوز“ الأمريكية، لم تحصل الغرفة الثانية بالكونغرس التي يسيطر عليها الجمهوريون على أغلبية الثلثين.

وصوت مجلس الشيوخ لإنهاء حالة الطوارئ بأغلبية 54 صوتًا، مقابل 41 صوتًا (من إجمالي 100)، حيث انضم 11 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في دعم القرار.

وفرض الديمقراطيون التصويت بشكل جزئي، للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين صوتوا لمصلحة إعلان ترامب في وقت سابق من هذا العام.

وحددت وزارة الدفاع ”البنتاغون“ سبتمبر/ أيلول الجاري مشاريع البناء العسكرية التي سيحول منها 3.6 مليار دولار لبناء الحواجز الحدودية.

وفي 15 شباط/فبراير الماضي، أعلن ترامب حالة الطوارئ من أجل تخصيص الأموال لجداره الحدودي المقترح، بعد فشله في الحصول على الأموال المطلوبة من الكونغرس، أو من الحكومة المكسيكية.

وصوت المشرعون لإنهائه مرة واحدة في 14 آذار/مارس الماضي، لكن لم يكن لديهم ما يكفي من أغلبية الأصوات لتجاوز حق النقض للرئيس، وبموجب القانون يمكن للكونغرس محاولة منع الإعلان كل 6 أشهر.

وسبق أن أعلن ترامب أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته، إذا وافقت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته.