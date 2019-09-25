كندا تجرد دبلوماسيًا سوريًا من مهامه لدعمه نظام بشار

جرّدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الأربعاء، دبلوماسيًا سوريًا من مهامه؛ بسبب دعمه لنظام بشار الأسد.

واستهدف القرار وسيم الرملي، وهو قنصل فخري في مدينة مونتريال، ويعتبر قناة الاتصال الرسمية بين عشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب في سوريا إلى كندا وبين إدارة بلدهم، حسب وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.

والقنصل الفخري ليس دبلوماسيًا محترفًا، ولا يتلقى راتبًا، ولا يحق له التعبير علنًا عن آرائه السياسية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو قد أعلنت أنها تنظر في كيفية حصول مقرّب من بشار، وسيم الرملي، على موافقة لتعيينه في منصب دبلوماسي بكندا.

ويدافع الرملي، الذي عين قنصلًا فخريًا مطلع صيف 2019، عن نظام بشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وله صورة على صفحته بـ“فيسبوك“ تجمعه مع بشار.

وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا عام 2012؛ بسبب انتهاكات نظام بشار لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن هجمات بأسلحة كيميائية ضد مدنيين.

وتحتفظ الحكومة الكندية بقنصليات فخرية يديرها كنديون في مدينتي مونتريال وفانكوفر، لتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في كندا، بعد أن فروا من الحرب المستمرة في بلدهم منذ عام 2011.