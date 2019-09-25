الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته وزعيم حزب ”الليكود“، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، رغم الفرص المحدودة التي قد يحظى بها أي من المرشحين نتنياهو أو رئيس تحالف ”كاحول- لافان“، بيني غانتس.

وكان ريفلين قد استضاف في الساعة السادسة من مساء اليوم، نتنياهو وغانتس، في اجتماع هو الثاني خلال 3 أيام، لبحث تشكيل حكومة وحدة.

وكانت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ 22، قد أظهرت تفوق ”كاحول- لافان“ برئاسة غانتس بمقعد واحد على حزب ”الليكود“ برئاسة نتنياهو، حيث حصل الأول على 33 مقعدًا، فيما ارتفعت مقاعد ”الليكود“ مقعدًا واحد لتصبح 32 مقعدًا، وذلك على حساب حزب ”يهدوت هتوراة“ الديني، والذي انخفضت مقاعده من 8 مقاعد إلى 7.

وكان 55 من أعضاء الكنيست، أوصوا الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة مقابل 54 أوصوا بتكليف غانتس بهذه المهمة.

ولا يتوقع أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست، ولكن المهمة ستكون أصعب بكثير على غانتس، بسبب صغر كتلة الوسط مقارنة مع كتلة اليمين.

وفي وقت سابق، حث ريفلين نتنياهو وغانتس على بحث تشكيل حكومة وحدة، حيث شرع قياديون من الحزبين أمس الثلاثاء بالمفاوضات، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يتم بحث التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، ولكن كلاهما يريد أن يكون الأول في هذا التناوب.

ووفقًا للقانون، فإنه يتم منح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يومًا يمكن تمديدها لمدة 14 يومًا أخرى بموافقة من الرئيس الإسرائيلي، ولكن في حال أخفق فإنه يتم منح مرشح آخر فترة 28 يومًا لتشكيل حكومة.