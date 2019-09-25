غداة إطلاق إجراءات عزله‎.. ترامب يعتبر أنه أكثر رئيس أمريكي ”أسيئت معاملته“

المصدر: أ ف ب

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التعبير عن غضبه غداة إطلاق الديمقراطيين عملية عزله، معتبرًا أنه أكثر رئيس ”أسيئت معاملته“ بتاريخ الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الجمهوري صباحًا على ”تويتر“ من نيويورك، حيث يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة: ”لم يعامل أي رئيس بتاريخ الولايات المتحدة بالسوء الذي عوملت به أنا. الديمقراطيون مليئون بالكره والخوف“.

وتابع ترامب: ”لا يجب أن يتعرض أي رئيس آخر لذلك، إنها حملة مطاردة“، مكررًا العبارة التي استخدمها مرارًا لوصف تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأطلق الديمقراطيون، الثلاثاء، المرحلة الأولى من توجيه الاتهام له بشبهة طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الديمقراطي جو بايدن.

ونادرًا ما يطلق هذا الإجراء المدوي بحق رئيس أمريكي، لكن فرص أن يؤدي إلى عزل ترامب قليلة.

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: ”اليوم، أعلن أن مجلس النواب بدأ تحقيقًا رسميًا لإطلاق إجراءات عزل“ ترامب.

وقالت في كلمة بالكونغرس: إن ”أفعال الرئيس حتى هذا اليوم قد خرقت الدستور“.

وبعد تصريح بيلوسي، ندد ترامب بما وصفه بـ“حملة مطاردة نتنة“.

وعلى الرغم من القضايا العديدة التي هزت السنوات الأولى من رئاسة ترامب، إلا أن هذه الضربة السياسية تعدّ أكثر هجوم مباشر ضد الملياردير الأمريكي السابق.