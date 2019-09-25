مسلحون يعدمون عامل إغاثة كان مخطوفًا في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

أعدم عامل إغاثة، اختطفه تنظيم متشدد مع خمسة آخرين في شمال شرق نيجيريا في يوليو/تموز، وفق ما أعلنت الأربعاء، المنظمة الفرنسية غير الحكومية ”العمل ضد الجوع“.

وأكدت المنظمة، أنه ”تم إعدام رهينة من قبل التنظيم المسلح الذي كان يحتجز موظفًا في (العمل ضد الجوع) وسائقيَن وثلاثة موظفين في وزارة الصحة“، وذلك في بيان أدانت فيه ”هذا القتل“.

وفي يوليو/تموز، أعلن تنظيم ”داعش“ في غرب أفريقيا خطف ستة من موظفي الإغاثة قرب بلدة داماساك في شمال شرق نيجيريا.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان آنذاك، إن الحكومة تتفاوض من أجل الإفراج عن موظفي الإغاثة المخطوفين.