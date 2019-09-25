إيران: مستعدون لتغييرات بالاتفاق النووي

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن طهران مستعدة لتقديم تطمينات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية ولقبول تغييرات بسيطة على اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذا عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات.

وأوضح المتحدث علي ربيعي للتلفزيون الرسمي: ”إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق (النووي)، فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (حسن روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق“.

وفي السياق نفسه قالت قناة ”برس تي.في“ الإيرانية، إن طهران تعرض قبول تشديد عمليات التفتيش على برنامجها النووي، إذا صادق الكونغرس الأمريكي على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفعت واشنطن كل العقوبات.

وذكرت القناة، التي تديرها الدولة والناطقة بالإنجليزية، نقلاً عما وصفته بمصادر مطلعة أن ”التعديل الإيراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة برلمان إيران مبكرًا على بروتوكول إضافي، وموافقة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق النووي، ورفع كل عقوبات واشنطن”.