4 جرحى في هجوم استهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف حافلة للشرطة في ولاية أضنة، جنوب تركيا.
كاميرا مراقبة ترصد لحظة التفجير الذي استهدف حافلة للشرطة التركية في إقليم أضنةhttps://t.co/TQo8PWIp1a #إرم_نيوز #تركيا #Turkey #Adana pic.twitter.com/Mnyt1vTHez
— إرم نيوز (@EremNews) September 25, 2019
وقال والي أضنة محمود دميرطاش، إن هجومًا بعبوة ناسفة مصنوعة يدويًّا أو بنوع آخر من المتفجرات استهدف حافلة للشرطة في منطقة يوريغير بالولاية.
وأكد دميرطاش سقوط 4 جرحى في التفجير، بينهم عنصر من الشرطة، موضحًا أن الجرحى بحالة صحية جيدة.