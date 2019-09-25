4 جرحى في هجوم استهدف حافلة للشرطة جنوب تركيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف حافلة للشرطة في ولاية أضنة، جنوب تركيا.

وقال والي أضنة محمود دميرطاش، إن هجومًا بعبوة ناسفة مصنوعة يدويًّا أو بنوع آخر من المتفجرات استهدف حافلة للشرطة في منطقة يوريغير بالولاية.

وأكد دميرطاش سقوط 4 جرحى في التفجير، بينهم عنصر من الشرطة، موضحًا أن الجرحى بحالة صحية جيدة.