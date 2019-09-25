روحاني يطالب ترامب بتوفير ”الظروف المناسبة“ للمفاوضات

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بـ“توفير الظروف المناسبة“ لإجراء أية مفاوضات محتملة، إزاء الخلاف بشأن الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال أول لقاء لرئيس إيراني مع شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية التي تعد من القنوات المفضلة للرئيس دونالد ترامب، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقال روحاني إنه ”إذا أراد ترامب التفاوض، فينبغي عليه أولًا توفير الظروف للمفاوضات“، مضيفًا ”لماذا يجب أن نلتقي بالصدفة، إذا سعينا لتحقيق أهداف عظيمة تعود بالنفع على كلا البلدين وشعب كلا البلدين؟“.

وأبدى الرئيس الإيراني رفضه للتعبيرات التي يستخدمها الرئيس ترامب في تفسيره للإرهاب، مبينًا ”أمريكا اليوم، لسوء الحظ، تدعم الإرهاب في منطقتنا، وفي كل مكان تنتشر فيه الولايات المتحدة“.

وعن التهم الموجهة لإيران بشأن محاولتها الحصول على سلاح نووي تابع روحاني: ”لو كنا نسعى للحصول على أسلحة نووية، لما كنا سنوقع اتفاقية نووية، نحن نسعى للسلام، لقد أوفت إيران بالتزاماتها بينما قامت الولايات المتحدة بانتهاك تلك الاتفاقية“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بعد اجتماعه الثاني بروحاني في نيويورك، ”أعتقد أن الظروف توفرت لبدء حوار بين قادة إيران والولايات المتحدة”.