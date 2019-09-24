ماكرون وجونسون يحثان روحاني على الاجتماع بترامب

نقل تقرير لممثل وكالات أنباء بريطانية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله الثلاثاء إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة دون الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع روحاني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ”ما يهم هو إذا غادر البلاد بدون الاجتماع بالرئيس ترامب فستكون فرصة ضائعة“. وقال جونسون إنه يتفق مع ماكرون.

وقال روحاني لشبكة فوكس نيوز ردّاً على سؤال عن إمكانية لقائه ترامب في نيويورك هذا الأسبوع ”قبل هذا الأمر علينا إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة (…) وترامب نسف هذه الثقة“ بقراره انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف ”إذا كانت الحكومة الأميركية تريد الحوار فعليها أن توفّر الظروف اللازمة لذلك“.

ويحاول ماكرون، الذي اجتمع بروحاني مدة 90 دقيقة مساء أمس الاثنين، نزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران على أمل فتح مفاوضات بين البلدين وكذلك القوى الإقليمية والدولية.