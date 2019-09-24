ظريف: إيران ترفض أي تعديل على الاتفاق النووي‎

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن طهران ترفض أي تعديل على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع القوى الدولية عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو العام الماضي.

وقال ظريف في حديث لشبكة ”أي بي سي نيوز“ الأمريكية، عند سؤاله عما إذا كان سيوافق على إدخال تغييرات على الاتفاقية النووية ”لا توجد تغييرات، ولا أتفق مع أي تغييرات“.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي، إن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أجنبية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله ”إنّه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران“