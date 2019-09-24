زعيم حزب العمال البريطاني يوافق جونسون على إجراء انتخابات مبكرة

المصدر: أ ف ب

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، اليوم الثلاثاء، أنه يوافق على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فور التأكد من استبعاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال كوربن خلال المؤتمر السنوي لحزبه في برايتون في جنوب انكلترا: ”لا يمكن حلّ هذه الأزمة إلا بانتخابات عامة“.

وأوضح أمام أعضاء الحزب أن هذه الانتخابات يجب أن تجري ”بعد استبعاد تهديد هذه الحكومة“ بالخروج من دون اتفاق.

وأضاف كوربن: ”لقد أدخل النواب هذا الشرط في القانون قبل أن يقفل جونسون البرلمان بشكل غير شرعي“.

وقبل تعليق عمله في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، كان البرلمان قد صوّت على قانون يفرض على رئيس الحكومة المحافظ طلب إرجاء جديد لبريسكت إلى الـ31 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي بحلول الـ19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد القمة الأوروبية في بروكسل.

وكانت المحكمة العليا البريطانية أخذت قرارًا تاريخيًا، اليوم الثلاثاء، عندما اعتبرت قرار جونسون تعليق عمل البرلمان لـ5 أسابيع ”غير شرعي“.

وتابع كوربن: ”لقد بات معروفًا أن بوريس جونسون خدع البلاد، وبات عليه الآن الاستقالة“.

وبعد صدور قرار المحكمة العليا كرر بوريس جونسون دعوته لإجراء انتخابات مبكرة وحث زعيم حزب العمال على القيام بالمثل.