الديمقراطيون يقررون إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب

ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت غدًا الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونغرس لجهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية ستيني هوير في بيان اليوم الثلاثاء إن المشروع سيدعو أيضًا إلى حماية ذلك الشخص، وهو عضو بأحد أجهزة المخابرات تردد أنه عبر عن قلقه من جهد مزعوم من جانب ترامب للاستعانة بأوكرانيا لتشوية خصم سياسي أمريكي، وفق رويترز.

ونقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز وشبكة ”أن بي سي“ عن مصادر مقرّبة من المسؤولة الديمقراطية أنها ستطلق هذا الإجراء استنادًا إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكان فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أعلن، اليوم، أن المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، لا سيما بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة لوكالة ”فرانس برس“ إن بايدن ”سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدًا من إطلاق إجراءات عزل“ الرئيس.

وأضاف أن بايدن سيقول خلال خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، في الساعة 14:30 (18:30 ت غ) إن ”التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة“.

وكان ترامب نفى مجددًا، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول نجل بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط.

وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة إذ تشتبه المعارضة الديمقراطية بأن يكون ترامب قد استغل موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرك لمصلحته الشخصية.

وأقر ترامب علنًا بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارًا من 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف 2019، وهذا الصيف أبلغ عنصر في الاستخبارات الأمريكية المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية.

وكان ترامب اعتبر، اليوم الثلاثاء، اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل بايدن أمرًا ”سخيفًا“.