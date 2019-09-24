انتحار 3 من البحرية الأمريكية في حوادث منفصلة‎

انتحر 3 من عناصر البحرية الأمريكية كانوا على متن حاملة طائرات تابعة للبلاد، في 3 وقائع منفصلة جرت قبل أسبوع، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع ”أمريكان مليتاري نيوز“ الإخباري عن الكابتن شون بيلي، قائد حاملة الطائرات ”يو إس إس جورج دبليو بوش“ قوله في بيان، إن 3 بحارة انتحروا في 3 وقائع منفصلة.

وقال بيلي، اليوم الثلاثاء:“أؤكد بكل أسى أن البحارة الثلاثة فقدوا أرواحهم الأسبوع الماضي، في أحداث منفصلة.. لقد انفطر قلبي لذلك“، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف أن هذه هي خامس واقعة انتحار تشمل عناصر من هذه الحاملة خلال العامين الماضيين.

وبحسب مجلة ”نيفي تايمز“ (أخبار البحرية الأمريكية)، تحقق البحرية في ملابسات عمليات الانتحار، مشيرة إلى أن تلك الأحداث لم تقع على متن الحاملة نفسها، دون تحديد الأماكن التي وقعت فيها.

وأضافت المجلة أنه لا يبدو أن تلك الأحداث مرتبطة ببعضها، حيث إن كلًا من هؤلاء البحارة يعمل بمهمة مختلفة على متن الحاملة.

وتنتشر حوادث الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي.

وبحسب موقع ”يو إس إن آي نيوز“ الإخباري الأمريكي، انتحر 46 فردًا من البحرية الأمريكية منذ 5 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما انتحر 286 جنديًا أمريكيًا في 2018.

وتشكل ظاهرة الانتحار، مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، حيث أطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين.