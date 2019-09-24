روحاني مستعد لمناقشة إجراء تغييرات محدودة على الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنّه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته طهران مع الدول الست الكبرى عام 2015، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.

وأضاف روحاني لوسائل الإعلام في نيويورك: ”سأكون مستعدًا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات“.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد رحب، في وقت سابق، بفكرة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، بديلًا عن الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن.