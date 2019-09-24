المحكمة العليا البريطانية تعتبر قرار تعليق البرلمان ”غير قانوني“‎

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”غير قانوني“ واعتبرت أنه ”لاغ ولا تأثير له“.

وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هايْل، في نص الحكم: ”لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني“.

وأضافت، أن على النواب الاجتماع ”في أقرب الآجال“ بعد أن قضت ”بعدم قانونية“ قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن ”القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم، ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك.. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع“.