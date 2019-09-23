موقع إيراني: خامنئي سمح لروحاني بلقاء ترامب‎

قالت مصادر في مجلس الأمن القومي الإيراني، الاثنين، أن المرشد الأعلى علي خامنئي، سمح للرئيس حسن روحاني بلقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل موقع ”آمد نيوز“ الإيراني المعارض المعروف بصلته مع شخصيات مسؤولة في إيران، عن المصادر قولها، إن ”خامنئي سمح للرئيس روحاني بلقاء ترامب في نيويورك إذا كان ذلك (الاجتماع) مناسبًا ويلبي مصالح الحكومة الإيرانية“.

وأضافت المصادر إن ”الاجتماع قد يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة إذا توفرت الظروف المناسبة للرئيسين الإيراني والأمريكي“.

وكان روحاني وصل في وقت سابق الاثنين الى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أعمالها يوم غد الثلاثاء.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا في تغريدة عبر التويتر، إن ”روحاني على أعتاب تنفيذ مهمة صعبة (في نيويورك) مُوّكلة من الشعب الإيراني .. مهمة ربما تكون أصعب من كل وقت .. نحن بحاجة الى دعائكم“، ولم يكشف عن تلك المهمة الصعبة،

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه ”لا توجد خطط للقاء مسؤولين إيرانيين“، مضيفًا ”أنه لا يستبعد أي شيء“، مبينًا أنه لا حاجة للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف سمعت أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن؛ هذا شيء إيجابي، ولدينا الفرصة للتفاوض مباشرة مع إيران، والإيرانيون يعرفون من يجب الاتصال به“.