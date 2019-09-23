بريطانيا وفرنسا وألمانيا: إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو

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قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الاثنين إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر/ أيلول وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي. واعتبرت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على…