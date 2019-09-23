تقارير: عمران خان وصل نيويورك على متن طائرة الأمير محمد بن سلمان الخاصة

كشف الإعلام الباكستاني، أن رئيس وزراء البلاد عمران خان استقل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت الماضي، الطائرة الخاصة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت تقارير صحفية باكستانية، عن مصادر ذات صلة أن رئيس الوزراء الباكستاني الذي كان في زيارة للمملكة العربية السعودية، أراد أن يستقل الطائرة التجارية العادية، إلا أن مضيفه الأمير محمد بن سلمان أصرّ على أن تكون الرحلة على طائرته الخاصة.

وأوردت التقارير، قول الأمير بن سلمان لعمران خان: أنت ضيفنا الخاص، وسوف تصل للولايات المتحدة على طائرتي الخاصة.

هذا ولم يصدر عن أي جهة رسمية تعقيب على هذه الرواية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة رسمية للسعودية استمرت يومين، التقى فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وشملت المحادثات طيفًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية.