الرئيس الباكستاني: مستعدون للحرب إذا أشعلتها الهند

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لخوض حرب ضد الهند حال أقدمت الأخيرة على إشعالها.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا إعلاميًا تركيًا في العاصمة إسلام آباد، حيث تطرق إلى احتمالات اندلاع الحرب بين بلاده والهند جراء ارتفاع حدة التوتر في إقليم كشمير.

وقال علوي: ”إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك، فتأثير الحرب سيكون كارثيًا على اقتصاد الهند وشعبها“، موضحًا أن ”أخطر ما في الأمر هو الأسلحة النووية“.

وذكر أن ”الأمم المتحدة لم تعقد أي اجتماع حول كشمير منذ 1972، وأن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعتبرها شأنًا داخليًا“، لافتًا إلى أن ”الهند بجانب تحقيقها تطورًا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع دول الجوار“.

وأعلنت الهند، في 5 أغسطس/آب الماضي، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم ”جامو كشمير“ استقلالًا ذاتيًا منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحو شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.

وكان الإقليم يتمتع باستقلال ذاتي منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع أي شخص ليس من سكان الإقليم من الإقامة أو الحصول على عقار فيه.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.