ظريف: رفضت دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول صفقة نووية جديدة، مشيرًا إلى أن دعوة وُجهت له للقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لكنه رفض ذلك“.

ولم يكشف ظريف عن موعد الدعوة التي وجهت له.

وأوضح ظريف، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نشرتها صحف إيرانية يوم الاثنين: ”نحن على استعداد للتفاوض، لكنه يجب ألا يكون اتفاقًا يسري لمدة سنة ونصف أو خمس سنوات ونصف، يجب أن نتفاوض على اتفاقية تكون دائمة“.

وأضاف: ”المكان المناسب للولايات المتحدة للدخول بمحادثات مع إيران هو طاولة المفاوضات للدول الموقعة على الاتفاق النووي الحالي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو العام الماضي“.

وأشار ظريف إلى أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستتم مناقشة مستقبل صفقة عام 2015.

واستبعد ظريف لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، وقال إن القوانين الأمريكية منعت بومبيو من مقابلته بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ظريف في يوليو/ تموز الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات اقتصادية فردية على إيران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة التفاوض بشأن ما وصفه بصفقة أحادية الجانب سيئة وفظيعة.