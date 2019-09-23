ترامب وجونسون يتفقان على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو

قالت صحيفة صن إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو تموز من العام المقبل.

وقد يعلن جونسون وترامب الجدول الزمني لذلك عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير قوله إن ”الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو.

”إنه انتصار كبير لنا كما أن ترامب حريص أيضا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة.

”هناك أيضا اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرامها بحلول ذلك الوقت لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ في وقت قريب بعد ذلك“.