بعد مطالب بنشر مضمونها.. ترامب: مكالمتي مع رئيس أوكرانيا كانت ”جيدة وشفافة“

المصدر: إ ف ب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على مطالب بنشر مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني، مع ازدياد حدة الجدل حول هذه المسألة.

وقال ترامب إنه ”يتمنى“ أن يكون هناك إمكان لنشر مضمون المكالمة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد اتهمت الرئيس دونالد ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، على التحقيق في نشاطات داخل أوكرانيا لابن جو بايدن المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

واستندت هذه الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأمريكية، استمع إلى مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني.

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن قد عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما.

وطلب بايدن يوم الجمعة أن ينشر ترامب نص المكالمة الهاتفية، مع تأكيده أنه لم يتحدث ”أبدًا“ مع ابنه ”حول أنشطته المهنية في الخارج“.

ورد ترامب اليوم الأحد في تصريح لصحافيين: ”عندما يتحدث رئيس إلى رئيس بلد آخر، عليه أن يكون قادرًا على التكلم مع هؤلاء الناس، وهم لا يريدون أن يعرفوا أنه يجري تسجيل المكالمة“.

وأضاف: ”لا يمكننا أن نفعل ذلك برئيس دولة أخرى، ومع ذلك لقد كان حديثنا جيدًا وصريحًا جدًا وشفافًا جدًا، أتمنى أن يتمكنوا من نشره“.

ويأتي ذلك على الرغم من أن ترامب أدلى بمواقف متضاربة حول المسألة في الأيام الأخيرة.

ولم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل كامل، إمكان نشر هذه المحادثة.

وقال بومبيو في تصريح صحفي: ”نحن لا ننشر نصوص مكالمات هاتفية غالبًا، ولن يكون من الملائم نشرها، إلا في ظلّ ظروف قصوى“.

وأحيت هذه القضية دعوات لعزل الرئيس الأمريكي، أطلقها نواب من المعسكر الديموقراطي.

وقالت المرشحة الديموقراطية للرئاسة إليزابيث وورن: ”حان الوقت لنستنكر التصرفات غير القانونية لدونالد ترامب ونبدأ بإجراءات الإقالة الآن“.