ترامب: لن ألتقي مسؤولين إيرانيين على هامش أعمال ”الجمعية العامة“

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الرئيس الأمريكي من واشنطن قبيل توجهه إلى ولاية تكساس.

وقال ترامب، ردًا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة، إن ”كل الخيارات على الطاولة، ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين“.

وكان ترامب رجح، في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ النفطية، شرقي المملكة، لكنه أكد أنه ”لا يريد خوض حرب“.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة ”أرامكو“ النفطية، شرقي المملكة؛ جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة الحوثي المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن. ونفت الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات.

وتنطلق، يوم الثلاثاء المقبل، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة دولية واسعة، حيث يرى محللون أن التطورات في اليمن وسوريا والملف الإيراني ستكون على رأس أجندات الاجتماع.