ظريف: المفاوضات مع أمريكا ”مستحيلة“

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجعل من المفاوضات مع إيران مستحيلة، بسبب فرض العقوبات.

وحول العقوبات الأخيرة، التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على البنك المركزي الإيراني، قال ظريف: ”بالنظر إلى أن إيران تمكنت من تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد العقوبات الأمريكية السابقة، فإن العقوبات على البنك المركزي ليست مؤثرة“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع القناة الصينية الناطقة بالإنجليزية (CGTN): ”الولايات المتحدة تنفد من الخيارات، والعقوبات القصوى لا تعمل، والإجراءات ستجعل المفاوضات المستقبلية مستحيلة“.

وتابع ظريف، الذي يتواجد في نيويورك منذ أمس السبت، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”هذا يزيد من صعوبة إزالة العقوبات، يريدون جعل المفاوضات مستحيلة.. يريدون إحداث تغيير مستحيل، من الصعب للغاية على الرئيس ترامب وخليفته إزالته“.