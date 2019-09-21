فرنسا.. رجل يقتحم مسجدًا بسيارته ويحاول قتل نفسه بسكين ”فيديو وصور“

أقدم سائق مركبة من نوع ”سيتروين4 “ رمادية اللون ، على محاولة اقتحام المسجد الأكبر بمدينة كلومار الفرنسية، حوالي الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي ، فارتطم بجدار المدخل.

ولم يسفر الحادث عن مصابين سوى السائق نفسه، رغم وجود بعض المصلين وقت الحادث.

وقالت مصادر أمنية إن المهاجم، خرج من مركبته بعد ارتطامها وأشهر سكينا وبدأ يوجه لنفسه طعنات، وحاول الإقدام على الانتحار ما تسبب بجرح غائر في عنقه، قبل تدخل رجال الأمن ومسعفين والسيطرة عليه وإسعافه.

وتمكنت السلطات الفرنسية من تحديد هوية السائق ، فهو من مواليد 1980 ويحمل اسم ”ياسين. ك“ ،له سوابق في العنف و القيادة بدون رخصة ، لكن لا وجود له في سجلات المتطرفين ، ويبدو ما قام به وكأنه تصرف صادر عن مختل عقلي حسب تصريح مصدر من الشرطة لموقع ”لوباريزيان“.

وصرحت المدعية العامة بكلومار كاترين سوريتا مينارد ،أن السائق ”سيعرض على طبيب نفسي في أقرب فرصة “ .

وأضافت ”أنه سيبقى قيد الاعتقال وسيتم استجوابه حين يتاح ذلك، ووقتها سنعرف أكثر عن دوافعه“.