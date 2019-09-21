تقرير: معدلات البطالة تضاعفت 10 مرات بين الجامعيين في تركيا‎

ذكر تقرير لمؤسسة العمل التركية أن أعداد المتعطلين عن العمل تضاعفت 10 مرات خلال الـ 15 عامًا الأخيرة، موضحة أن عام 2019 سجل خريجًا جامعيًا بين كل 4 من المتعطلين عن العمل المسجلين في تركيا.

وأضافت المؤسسة:“في حين تزايدت أعداد المتعطلين عن العمل خاصة خلال السنوات الأخيرة فقد ارتفعت نسبة الجامعيين المتعطلين عن العمل بشكل خاص، حيث تضاعفت نسبتهم إلى الضعفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة“.

وقد صرحت مؤسسة العمل التركية ”أيشكور“ في شهر آب/ أغسطس الماضي بأن أعداد المتعطلين عن العمل المسجلين في الجمهورية التركية بلغت 4 ملايين و44 ألف شخص، من بينهم 1 مليون و34 ألفًا من الخريجين الجامعيين.

وقد أشعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل حول الجامعيين المتعطلين عن العمل عندما قال في أحد خطاباته:“يقولون هنالك بطالة، نعم من الممكن أن تكون فليس من الممكن أن تصبح صاحب عمل فور تخرجك من الجامعة، وهذا أمر لا تجدونه في أي مكان في العالم“.

وتشير معطيات مؤسسة العمل التركية إلى أن أعداد الجامعيين المتعطلين عن العمل في تركيا كانت 97 ألفًا و545 شخصًا العام 2004 وقد ارتفعت عام 2019 لتصل إلى مليون و34 ألف متعطل عن العمل، وهذا يعني أن أعداد الجامعيين المتعطلين عن العمل قد تضاعفت 9.6 مرات خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة وبلغت نسبة الزيادة 960 بالمئة.