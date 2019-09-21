انقطاع خدمة الإنترنت في منصات صناعية إيرانية

كشف تقرير من منظمة الأمن الإلكتروني والحقوق الرقمية ”نت بلوكس“ NetBlocks، اليوم السبت، أن منصات حكومية وصناعية إيرانية شهدت انقطاعات في خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أن ”السبب لم يتضح بعد“.

وذكر الموقع الإلكتروني:“تُظهر بيانات الشبكة اضطرابات متقطعة للاتصال بالإنترنت في إيران من الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق وسط تقارير عن انقطاعات تؤثر على المنصات الصناعية والحكومية عبر الإنترنت؛ مع تأثير محدود على شركات خدمات معينة؛ والسبب الرئيس غير معروف حتى اللحظة“.

وكان بعض المواقع الإلكترونية تحدثت، يوم أمس الجمعة، عن هجوم سيبراني يستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، فيما اجتمع وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنة، أمس، مع مسؤولي الشركات النفطية الإيرانية تحسبًا لهجوم مشابه، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

وقالت وكالة أنباء ”شانا“ التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن“وزير النفط بيغن نامدار زنغنة قام بزيارة إلى محافظة بوشهر جنوب إيران والتقى مديري الشركات الأربع الكبرى في البلاد لمناقشة أمن المنشآت، وللتحضير لمواجهة هجوم إلكتروني محتمل“.

وأمس الجمعة، أعلن نائب رئيس شركة بارس للبتروكيماويات جنوب إيران المطلة على الخليج، محمد رضا سميعي، حالة تأهب قصوى في مواقع لإنتاج النفط وصناعة البتروكيماويات في بلدتي عسلوية، وبندر كنغان، التابعتين لمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وذكر ”سميعي“ في رسالة بعثها إلى الجهات المختصة موقَّعة، يوم أمس الأول، من بينها منظمة إدارة الأزمات، وهيئة مكافحة الحرائق، والخبراء بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى في عدد من مصانع النفط والبتروكيماويات الواقعة في عسلوية، وبندر كنغان، في محافظة بوشهر.

وأضاف سميعي:“هذه التحذيرات والحالة القصوى جاءت بعد توجيهات ومعلومات تلقتها المصانع من قبل منظمة الدفاع المدني الإيراني، ورئيس أمن الشركة الوطنية للبتروكيماويات“، مشيرًا إلى أن ”حالة التأهب كانت على درجة باللون البرتقالي، لمرافق ومعدات الإغاثة في حالات الطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق، لاتخاذ الترتيبات العاجلة“.