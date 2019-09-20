بايدن يطالب ترامب بنشر نص محادثة كشف عنها عميل في الاستخبارات

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طالب مرشّح الحزب الديمقراطي الأوفر حظاً للانتخابات التمهيديّة الأمريكيّة جو بايدن الجمعة الرئيس الأمريكي بنشر نصّ محادثة هاتفيّة كشَفَ عنها عميلٌ في الاستخبارات الأمريكيّة وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته. وقال بايدن في بيان ”إذا كانت هذه الاتّهامات صحيحة“ فإنّ ذلك…