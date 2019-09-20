بايدن يطالب ترامب بنشر نص محادثة كشف عنها عميل في الاستخبارات

طالب مرشّح الحزب الديمقراطي الأوفر حظاً للانتخابات التمهيديّة الأمريكيّة جو بايدن الجمعة الرئيس الأمريكي بنشر نصّ محادثة هاتفيّة كشَفَ عنها عميلٌ في الاستخبارات الأمريكيّة وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته.
وقال بايدن في بيان ”إذا كانت هذه الاتّهامات صحيحة“ فإنّ ذلك يعني أن ”لا حدود لنيّة الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا“، مطالباً الرئيس الأميركي ”بالحدّ الأدنى“ بأن ”ينشر فوراً نصّ المحادثة الهاتفيّة، حتى يتسنّى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه“.