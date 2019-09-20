تقرير: نتنياهو يبحث عن عفو مقابل ترك الحياة السياسية

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، عن جهود حثيثة يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل العفو عنه في قضايا فساده من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين.

وبحسب القناة العبرية 13، فإن نتنياهو يدرس منذ عدة شهور بشكل سري وغير معلن، إمكانية التقدم بطلب عفو عن جميع قضاياه من الرئيس الإسرائيلي، في مقابل تركه للساحة السياسية.

ووفقاً القناة العبرية، فإن ”نتنياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل حول هذه المسألة، معربا عن التشاؤم حول ما إذا كان الرئيس ريفلين سيوافق على هذا الاقتراح“.

وتلاحق مجموعة من قضايا الفساد المالي والإداري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل توقعات بتقديمه للقضاء الإسرائيلي تمهيدا لمحاكمته وحبسه، تزامنا مع تراجع حزب الليكود الذي يرأسه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.