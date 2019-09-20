وكيلة الخارجية الأمريكية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي تترك منصبها

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي اندريا تومسون ستترك منصبها. وذكر بومبيو في بيان ”سوف نفقد ثروتها المعرفية وخبرتها ومهاراتها القيادية“.