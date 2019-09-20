ترامب يهدّد بإطلاق سراح متشددين معتقلين في سوريا على حدود أوروبا‎

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بنقل متشددين تعتقلهم قوات حليفة لواشنطن في سوريا، وإطلاق سراحهم على حدود أوروبا، إذا لم تبادر فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة رعاياها من بينهم.

وقال ترامب للصحافيين لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: ”أنا هزمت دولة الخلافة“، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وأضاف: ”والآن لدينا الآلاف من أسرى الحرب ومقاتلي تنظيم داعش“، في إشارة إلى المقاتلين الأجانب في التنظيم المتطرف المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وتابع ترامب: ”نطلب من الدول التي أتوا منها في أوروبا أن تستعيد أسرى الحرب.. حتى الآن رفضوا ذلك“، مشيرًا بالتحديد إلى كل من فرنسا وألمانيا.

وبلهجة تهديد قال ترامب مخاطبًا الأوروبيين: ”في نهاية المطاف سأقول: أنا آسف لكن إما أن تستعيدونهم أو سنعيدهم إلى حدودكم“.

وأوضح أنه سيفعل ذلك ”لأن الولايات المتحدة لن تسجن آلاف الأشخاص الذين وقعوا في الأسر، في غوانتانامو، ولن تبقيهم في السجن طوال خمسين عامًا؛ لأن ذلك سيكلّفها مليارات ومليارات الدولارات“.

وتابع: ”لقد قدّمنا خدمة كبرى للأوروبيين.. في حال رفضوا استعادتهم علينا على الأرجح إرسالهم إلى الحدود وسيتعيّن عليهم أسرهم مجدّدًا“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدّد فيها ترامب الأوروبيين، ففي أيلول/سبتمبر الماضي هدّد الرئيس الأمريكي بنقل المتشددين الأوروبيين المعتقلين في سوريا إلى بلادهم وإطلاق سراحهم هناك في حال لم تتولَ الدول الأوروبية إعادتهم بنفسها.