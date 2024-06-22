الغالبية ترى النصر مستحيلًا.. بينيت يتفوق على نتنياهو وغانتس في أحدث استطلاع

نشر برنامج التحقيقات الإسرائيلي "ستوديو الجمعة"على قناة "الأخبار 12" نتائج استطلاع للرأي، يشكل نقطة تحول جاذبة للأنظار، إذ ارتفع رصيد رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، فيما رأت الغالبية من الإسرائيليين أن النصر الكامل على حماس مستحيل.

وأظهر الاستطلاع، صعود شعبية رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت للمرة الأولى، متخطيًا كل من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن الشخصية الأجدر برئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وطوال قرابة 9 أشهر مضت، لم يتراجع وضع غانتس، رئيس كتلة "معسكر الدولة" الوسطية المستقيل من الائتلاف مقارنة بموقف نتنياهو، وظل غانتس متصدرًا المركز الأول بشأن جدارته برئاسة الحكومة، وفق غالبية استطلاعات الرأي.

وعندما وجَّهت القناة سؤالًا ينص على: "من الأجدر برئاسة الحكومة، نتنياهو أم بينيت؟"، وجدت أن 36% من العينة المشاركة منحت أصواتها لبينيت، فيما حصل نتنياهو على 28% من الأصوات.

وسألت القناة العينة ذاتها بشأن الأجدر "بينيت أم غانتس؟"؛ فتفوَّق بينيت أيضًا وحصل على 27% من الأصوات، وذهب 25% من الأصوات إلى غانتس.

السؤال ذاته طُرح على المشاركين بالاستطلاع، ولكن المفاضلة كانت بين نتنياهو وغانتس، فحصل كل منهما على 32% من الأصوات، أي أنهما أصبحا في وضعية تعادل، ما يعني أن انسحاب غانتس من الائتلاف ربما أثر بالسلب على شعبيته.