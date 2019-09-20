تايوان تخسر حليفًا آخر وتتهم الصين بإغراء كيريباتي بالطائرات

اتهمت تايوان يوم الجمعة الصين بأنها عرضت طائرات وعبارات على دولة كيريباتي الواقعة في المحيط الهادي لتغريها بتبديل العلاقات الدبلوماسية، فيما خسرت تايبه حليفًا ثانيًا في أقل من أسبوع بسبب الضغط الصيني.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار جزر سولومون قطع العلاقات ويمثل ضربة جديدة للرئيسة تساي إينج وين، التي تسعى للفوز بولاية جديدة في يناير كانون الثاني، وبهذا تكون تايوان قد خسرت 7 حلفاء لصالح الصين منذ تولي تساي الرئاسة في 2016.

وقال وزير الخارجية جوزيف وو للصحفيين إن تايوان قطعت العلاقات الدبلوماسية مع كيريباتي وستغلق سفارتها هناك على الفور.

وأضاف: ”وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها تايوان، فإن الحكومة الصينية وعدت بالفعل بتقديم تمويل كامل لشراء عدة طائرات وعبارات تجارية، لتغري كيريباتي لتبديل العلاقات الدبلوماسية“.

وبين أن الصين تحاول ”تحجيم الوجود الدولي لتايوان.. والقضاء على سيادة تايوان في نهاية المطاف“.

وفي بكين قال المتحدث باسم الخارجية قنغ شوانغ إن الصين تقدر قرار كيريباتي إعادة العلاقات مع بكين التي قطعت في 2003 بعد أن اعترفت تاراوا بتايبه.