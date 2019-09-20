أفغانستان.. سقوط صواريخ قرب تجمع انتخابي داعم لـ“حكمتيار“

قال مسؤولون أفغان، اليوم الجمعة، إن 3 صواريخ سقطت قرب تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي قلب الدين حكمتيارفي مدينة غارديز بولاية باكتيا شرقي البلاد.

وحسب قناة ”طلوع“ المحلية، كان ”حكمتيار“ وسط مؤيديه عندما سقطت الصواريخ، دون تحديد نوعيتها.

ولم تكشف السلطات الأفغانية عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية إثر الحادث.

من جهته، اتهم حكمتيار، عبر تصريحات صحفية، ”معارضيه السياسيين“ بأنهم وراء الهجوم، نافيا أن تكون حركة ”طالبان“ على صلة بالحادث.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، انطلقت في أفغانستان الحملة الدعائية التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب بيان للجنة الانتخابات، يتنافس 18 مرشحا في الانتخابات، بينهم الرئيس الحالي أشرف غني، ورئيس اللجنة التنفيذية في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الله عبد الله.