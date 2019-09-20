نتنياهو يلتقي مساعد الرئيس الأمريكي إثر تلميحه بتأجيل الكشف عن ”صفقة القرن“

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، بعد ساعات من تلميح الأخير بإرجاء الكشف عن الشق السياسي من خطة ”صفقة القرن“ الأمريكية، للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن غرينبلات، الذي وصل إلى إسرائيل فجر اليوم الجمعة، ”قد يلتقي مع زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس“.

وكان من المقرر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي من ”صفقة القرن“ بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن غرينبلات ألمح إلى أن عدم الوضوح السياسي في إسرائيل قد يرجئ نشر الشق السياسي من الخطة، بعد تأجيل سابق آخر إثر الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في شهر إبريل/نيسان الماضي.

وقال غرينبلات لمجلة ”هامودياع“ اليهودية الصادرة في الولايات المتحدة يوم أمس الخميس: ”لقد قررنا عدم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات، لكننا سنقرر متى وإذا ما كنا سنقوم بذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة أو الانتظار إلى ما بعد تشكيل الحكومة، من السابق لأوانه أن نقول“.

وأضاف: ”كيف ستؤثر الانتخابات على الخطة؟، خطتنا مختلفة عن الخطط التي تحدث عنها الناس لسنوات طويلة، نعتقد أننا استمعنا بشكل جيد إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة وحتى كل خبير“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت يوم أمس الخميس، إن غرينبلات يريد التشاور مع نتنياهو وغانتس حول موعد نشر الخطة.

واستقال غرينبلات من منصبه مطلع الشهر الجاري، لكنه أشار الى أنه باق في البيت الأبيض لعدة أسابيع أخرى.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الفلسطينية أعلنوا رفضهم الخطة الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستسقط موضوع القدس عن طاولة البحث.