الرئيس الإسرائيلي يشرع الأحد بمشاورات لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة‎

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه سيشرع، الأحد، في مشاورات مع الكتل البرلمانية الفائزة في انتخابات الكنيست التي جرت يوم الثلاثاء، تمهيدًا لتحديد من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة، بحسب إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن هارئيل طوبي مدير عام ديوان ريفلين إن المشاورات ستنطلق بعد ظهر يوم الأحد وستستمر يومين.

وأضاف أنه عقب المشاورات سيواصل ريفلين اتصالاته مع كل من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والفائز في الانتخابات الإسرائيلية حسب النتائج شبه النهائية بيني غانتس زعيم حزب ”أزرق-أبيض“.

ويأتي قرار ريفلين بعد ساعات درامية قدم خلالها نتنياهو، يوم الخميس، عرضًا لغانتس بتشكيل حكومة وحدة عريضة تضم ”أزرق-أبيض“ وكافة الأحزاب المنضوية في معسكر اليمين.

إلا أن غانتس رفض عرض نتنياهو ووصفه بـ ”الخدعة الإعلامية“، وجدد تعهده بعدم الدخول في حكومة واحدة معه، مضيفًا في اجتماع لحزبه الخميس: ”أزرق أبيض فاز في الانتخابات وهو أكبر حزب في إسرائيل“.

وقال غانتس إنه ”يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة ليبرالية برئاسته“، في إشارة صريحة لرفضه الشراكة مع كتلة اليمين التي تضم الأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب القومية الاستيطانية الدينية المنضوية في معسكر نتنياهو.

وكان نتنياهو أعلن أن كتلة اليمين (تضم الليكود، وشاس ويهدوت هتوراه ويمينا) ستدخل المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة ككتلة واحدة بقيادته.

بدوره، هاجم رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ (يمين) أفغيدور ليبرمان الذي يعتبر بيضة القبان والقادر على ترجيح كفة اختيار المكلف بتشكيل الحكومة، نتنياهو أيضًا، ودعاه ”للتوقف عن ممارسة الخدع، والجلوس معه ومع غانتس من أجل تشكيل حكومة وطنية ليبرالية عريضة“، بحسب هيئة البث.

ومن المقرر أن تلتئم كتلة ”إسرائيل بيتنا“ البرلمانية، يوم الأحد؛ لتحديد مرشحها أمام الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار الحالي هو عدم التوصية بتكليف نتنياهو في ظل قراره ضم الأحزاب الحريدية إلى الحكومة القادمة، وهو ما يرفضه حزب ليبرمان.

وأفرزت نتائج الانتخابات شبه النهائية في إسرائيل وضعًا صعبًا لكل من نتنياهو وغانتس، لعدم تمكن كتلة اليمين التي يمثلها الأول، وكتلة اليسار-وسط والأحزاب العربية من جهة أخرى، من الحصول على 61 مقعدًا على الأقل بالكنيست لتشكيل الحكومة.

وحسب النتائج، حصلت كتلة اليمين على 55 مقعدًا، وكتلة اليسار-وسط على 57، وحزب ليبرمان على 8 مقاعد.

وفاز حزب ”أزرق-أبيض“ بحصوله على 33 مقعدًا، مقابل 31 لليكود بزعامة نتنياهو، فيما حلت القائمة المشتركة التي تضم الأحزاب العربية في المركز الثالث بـ 13 مقعدًا. ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية الرسمية للانتخابات بعد نحو أسبوع.