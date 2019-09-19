إيران تعتقل عمالًا طالبوا بدفع رواتبهم بعد صدامات مع الأمن

قالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، إن السلطات الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين، 29 عاملًا من بين مئات العمال المتظاهرين المطالبين بدفع رواتبهم في مدينة آراك، وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية ”إيلنا“، في تقرير لها اليوم، أن ”السلطات الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 29 عاملًا من عمال شركة هبكو التابعة للحكومة بسبب عدم دفع رواتبهم المتأخرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة“.

وأضافت أن ”سلطات الأمن أفرجت عن 21 عاملًا بكفالة مالية فيما أبقت على 8 آخرين معتقلين في السجن المركزي بمدينة آراك وسط البلاد“.

وتحدثت مواقع إخبارية أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال اليومين الماضيين بسبب قيام العمال الغاضبين بالإضراب.

وشركة ”هبكو“ في آراك، تعد واحدة من أهم الشركات الحكومية في إيران لصناعة المعدات الثقيلة، ويوجد فيها نحو 900 موظف وعامل لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر طويلة.

وفي مطلع يوليو الماضي، اندلعت تظاهرة حاشدة شارك فيها 900 موظف وعامل في شركة ”هبكو“، بسبب عدم دفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

فيما قالت مصادر حقوقية إن الموظفين والعاملين في هذه الشركة ”لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر رغم وعود المسؤولين بدفع كافة المستحقات“.

وكان المساعد الأمني والسياسي لحاكم محافظة آراك ”شكر الله حسن بيكي“، قد أعلن الشهر الماضي، أن السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة هبكو بعدما أبلغ الموظفين أن الشركة ستعلن إفلاسها.

وأدى عدم دفع الأجور في أنحاء مختلفة من إيران إلى احتجاجاتهم النقابية، وفقًا لوكالة مهر للأنباء، يُحرم أكثر من 130 ألف عامل من حقوقهم في حوالي 2000 وحدة تصنيع في إيران.