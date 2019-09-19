ظريف: اتهام بومبيو لإيران بالهجوم على ”أرامكو“ يدفع باتجاه الحرب

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بدفع المنطقة نحو الحرب نتيجة اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط شرق السعودية، يوم السبت الماضي.

وقال ظريف في تغريدة له عبر ”تويتر“، إن ”اتهامات بومبيو لإيران بالوقوف وراء الهجوم على أرامكو دفع باتجاه حرب ليست في مصلحة أحد“.

وأضاف ظريف بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، إن نشوب حرب بالمنطقة ليس في مصلحة الساعين إلى جر ترامب للحرب .. عليهم الدعاء أن لا يتحقق ما يريدون“.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: أعضاء فريق باء إضافة إلى شركائهم، يسعون إلى خداع ترامب وجره إلى حرب“.

وقال ظريف: ”ما زالوا يدفعون ثمن حرب اليمن الصغيرة جدًا، التي امتنعوا قبل 4 سنوات عن إيقافها بسبب تكبرهم“.

وتتهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو النفطية شرق السعودية، والذي تبنته جماعة الحوثي الإرهابية، يوم السبت الماضي، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.