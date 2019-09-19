”الإنتربول“ يرصد إرهابيين أجانب في البحر المتوسط

قالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول”، اليوم الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصًا يشتبه في أنهم ”مقاتلون إرهابيون“ في البحر المتوسط خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من فرنسا مقرًّا في بيان، أن من بين 31 خيطًا توصل إليها المحققون، هناك أكثر من 12 منها مرتبط بتحركات أفراد يشتبه في أنهم إرهابيون.
برنامج الإنتربول يهدف إلى رصد الحركة الدولية للمقاتلين، والحد منها، من خلال قاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية يستخدمها ضباط إنفاذ القانون وحرس الحدود لمساعدتهم في تقييم التهديدات الإرهابية.