”الإنتربول“ يرصد إرهابيين أجانب في البحر المتوسط

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قالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول”، اليوم الخميس، إنها رصدت أكثر من 12 شخصًا يشتبه في أنهم ”مقاتلون إرهابيون“ في البحر المتوسط خلال واحدة من عملياتها البحرية الحدودية المنسقة. وأضافت الوكالة، التي تتخذ من فرنسا مقرًّا في بيان، أن من بين 31 خيطًا توصل إليها المحققون، هناك أكثر من 12 منها مرتبط بتحركات أفراد يشتبه…